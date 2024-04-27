美4月密大消費者信心指數終值降至77.2 一年通膨預期創10個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-27 00:39

美國密西根大學周五 (26 日) 公布最終調查顯示，4 月消費者信心指數降至 77.2，低於市場預期的 77.8，也不及初值的 77.9，主因是隨著通膨預期攀升，消費者對個人財務狀況和經濟看法更加悲觀。

另外，4 月消費者現況指數也降至 79.0，不及市場預期與初值的 79.3，也低於 3 月終值 79.4；同月預期指數降至 76.0，低於市場預期的 77.0，遠不及 3 月終值的 77.4，兩項數據均創下 4 個月新低。約 38% 的消費者說，高物價壓低了他們的生活水平，高於上個月的 33%。

密大 4 月消費者信心指數終值降至 77.2。(圖：ZeroHedge)

至於備受矚目的通膨預期，消費者 4 月對未來一年通膨預期終值升至 3.2%，創下 2023 年 11 月以來新高，高於市場預期與前值的 3.1%、遠超 3 月終值的 2.9%；未來五至十年通膨預期終值持穩在 3.0%，寫 5 個月來新高，符合市場預期，但仍高於 3 月終值 2.8%。

消費者 4 月對未來一年通膨預期終值升至 3.2%，創下 2023 年 11 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

這些數據突顯出，頑固的物價壓力以及更高的借貸成本正給消費者帶來沉重打擊。與此同時，同日稍早公布的另一項數據顯示，在薪資穩定成長之後，家庭繼續支出。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在聲明中表示：「儘管本月消費者在日常支出決策中對高價格感到沮喪，但對耐久財、汽車和住房等大件商品的價格擔憂與上月相比幾乎沒有變化。」

值得注意的是，在 11 月的美國總統大選之前，情緒指標也能了解選民對經濟和財政狀況的看法。根據外媒最新民調發現，拜登總統最近在關鍵戰場州的支持率大幅上升，但在經濟悲觀情緒的影響下，這一態勢基本上消失了。