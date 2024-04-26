美3月PCE憂喜參半 市場仍抱持Fed今年9月降息希望

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-26 22:53

美國最新公布報告顯示通膨溫和上升，其中聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標加速成長，加劇物價壓力持續的擔憂可能延後首次升息時間，而這也意味著高利率還會持續更長一段時間。不過 3 月溫和的通膨數據仍支撐市場信心，預料 9 月首次降息的機率為 60%。

具體來看，美國商務部周五 (26 日) 公布數據顯示，3 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.7%，高於市場預期的 2.6% 與前值 2.5%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且前值持平。

Fed 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 3 月核心 PCE 年增 2.8%，高於市場預期的 2.6%，與前值持平；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。繼昨日嚇壞市場的第一季 PCE 升溫後，3 月核心 PCE 是鴿派官員支持提前降息的最後機會，然而數據顯示通膨仍居高不下。

3 月 PCE 年增率全面超出市場預期，主要推手還是服務業通膨。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，3 月剔除住房和服務通膨的「超級核心 PCE」年升 3.5%、月升 0.39%，兩者均較前月加速成長，其中運輸服務和其他服務是最大推動因素。

超級核心 PCE 在 3 月回升，凸顯通膨頑強。(圖：ZeroHedge)

同日公布的另一份數據顯示，美國 3 月個人支出月增 0.8%，高於預期的 0.6% 與前值持平，而經通膨調整後月增 0.5%，為今年以來最大增幅，與上修後前值 0.5% 持平； 3 月個人收入月增率從 2 月的 0.3% 升至 0.5%，符合預期。另外，3 月儲蓄率降至 3.2%，為 2022 年 10 月以來新低。

通膨且高利率環境下，3 月消費者支出仍然強勁。(圖：ZeroHedge)

分析指出，報告顯示 3 月消費者支出強勁，緩解昨日數據透露第一季通膨飆升且經濟成長放緩，掀起金融市場一片停滯性通膨討論的擔憂，不過這也可能讓 Fed 今年沒有降息打算。

美國通膨經歷去年下半年完美降溫後，證明通膨比預期更加頑強，並且已經連續三個月的數據如此證實，但是溫和的通膨增速再加上符合預期的表現，Fed 最快在 9 月降息的機率仍有所攀升。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，報告出爐後市場應該對於停滯性通膨的擔憂鬆了一口氣，有鑑於通膨水準上升，這應該是今年的新常態。

摩根大通經濟學家 Bruce Kasman 認為，在高利率的情況下經濟表象良好，同時通膨壓力持續存在，雖然 Fed 可能不會再有升息打算，但短期內要降息的可能性不大。

根據芝商所 FedWatch 工具顯示，Fed 在 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 45.6%、降息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 14.5%，維持利率不變的機率為 38.6%。