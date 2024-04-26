〈快訊〉美3月PCE年升2.7% 高於預期
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-26 20:42
美國商務部周五 (26 日) 公布數據顯示，3 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.7%，高於市場預期的 2.6% 與前值 2.5%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且前值持平。
聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 3 月核心 PCE 年增 2.8%，高於市場預期的 2.6%，與前值持平；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。
同日公布的另一份數據顯示，美國 3 月個人支出月增 0.8%，高於預期的 0.6% 與前值持平，而經通膨調整後月增 0.5%，與上修後前值 0.5% 持平； 3 月個人收入月增率從 2 月的 0.3% 升至 0.5%，符合預期。
數據公布後，美股指期漲幅擴大，標普 500 指數期貨漲 1% 至盤前高點，那斯達克 100 指數期貨漲 1.4%。美國 10 年期公債殖利率短線下行約 3bp，報 4.650%。美元指數下跌逾 10 點，報 105.66。
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