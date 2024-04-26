〈快訊〉美3月PCE年升2.7% 高於預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-26 20:42

美國商務部周五 (26 日) 公布數據顯示，3 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.7%，高於市場預期的 2.6% 與前值 2.5%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且前值持平。

聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 3 月核心 PCE 年增 2.8%，高於市場預期的 2.6%，與前值持平；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。