〈房產〉全台10大老屋成交熱區出爐 這區5年買氣成長翻倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-26 09:58

地震頻頻來襲，老屋到底能不能買，根據市調機構調查，七都各行政區屋齡逾 30 年的住宅產品交易，發現成長最多的前十大行政區，清一色都落在雙北地區，漲幅最多的新北市淡水區，2019 年交易量僅不到 300 件，2023 年一口氣衝到 597 件，5 年間爆增 300 件，增幅達 101% 更是全台最高。

而交易量最多的台北市中山區，去年共有近 1500 件交易，換算下來每天平均有 4 件成交。

591 房屋交易網分析，面對鐵板一塊的高房價，老屋固然有屋況不佳、居住安全等問題，但因入手門檻普遍較低，在市場上始終占有一席之地。像目前雙北地區新建案總價動輒 1000 萬元起跳，反觀老屋普遍因總價較低，無論是用於自住或投資都相對親民。

此外，若將來有機會參與都更或危老重建，行情還有可能翻升，種種因素讓許多買方即便喜新厭舊，但因預算問題，最後也只能選擇屋齡較高的產品。

以交易成長最多的新北市淡水區來看，去年熱區多集中在淡江大學周邊，其中又以公寓占大宗，由於當地租屋需求強勁，且部分產品擁有單價 2 字頭、總價不到千萬的優勢，除了吸引不少置產族出手一圓房東夢，更有不少小資族藉此晉升有殼族。此外，當地近年還有淡江大橋、淡北道路等議題加持，都讓當地老屋交易絡繹不絕。

而台北市這次統計共有七區上榜，其中大安區，信義區、中正區入榜，清一色都為開發較早、人口密集的蛋黃區，由於這幾區新建案成交單價早已站穩 100 萬元，即便是坪數有限的小宅總價也相當驚人，在比價效應之下老屋自然更為吸睛。且坐落精華地段的產品，有更高機率能參與都更或危老重建。

而大同、萬華、文山三區屬於北市房價相對低檔的地區，價格上具有一定優勢，對購屋族來說，若能以 5、6 字頭就能享有北市門牌，可說頗具吸引性，且這幾地未來還有西區門戶計畫、捷運萬大線、環狀線南環段等重大議題，相對加分。再來為交易量最多的中山區，該區由於交通便捷，周邊辦公大樓林立，商圈熱鬧，租屋需求強勁，綜觀其交易產品，又有三分之一為 15 坪以下套房，也證明確實是支撐其買氣不墜的一大支柱。