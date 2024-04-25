〈房產〉國泰房地產指數：全台房市Q1「價漲量縮」市場變數仍多

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-25 19:57

全台房市仍呈現高溫的格局但量能萎縮，今 (25) 日發布的 2024 年第一季國泰房地產指數揭露，全台房屋可能成交價達每坪 49.7 萬元，較上一季再漲 1.39%，議價率為 6.52%，較上季減少 1.36 個百分點，但成交量指數為 87.75，季減 19.8%，整體較 2023 年第四季呈現「價漲量縮」，但相較去年同期呈現「價量齊揚」。

值得注意的是，從四季移動趨勢觀察，國泰房地產指數指出，與 2013 年到 2015 年波段高點相比，全台各地區成交價均超過前次波段高點，在成交量呈現兩極化發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區已超過前次波段高點。

國泰房地產指數指出，隨著大選底定政治不確定消除、台股再創高、出口成長增溫，加上通膨壓力，在資產保值預期下，推升整體房市交易動能；另外新青安優惠貸款方案可能刺激首購族群買氣，及半導體相關投資題材帶動，短期買氣有升溫跡象。