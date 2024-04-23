〈房產〉首購族搶進 Q1五大銀行新承做房貸創同期高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-23 19:03

中央銀行今 (23) 日公布 3 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做房貸金額達 892.83 億元，月增 335.32 億元，第一季更達 2382.29 億元，創同期新高，央行表示，新青安專案的確有效催出首購族的買氣。

央行說明，去年 8 月新青安貸款上路後，推動首購族購屋潮，不過，目前數據尚未反映央行第一季升息半碼，預料 4 月開始，房貸族會感受到房貸利息有增；而 3 月房貸利率較上月上揚 0.09 個百分點至 2.086%，已來到 7 個月來高點。

央行進一步指出，第一季五大銀行新增青年安心成家貸款約 933 億元，占新承做房貸比重約 39.16%，

據統計，第一季六都整體交易量合計為 63226 棟，年增多達 28.3%，創 2012 年來次高紀錄，僅次 2022 年，顯示房市買氣火熱，其中，台北市年增 34.6%，新北市年增 20.5%，桃園市年增 35.1%，台中市年增 22%，台南市年增 39.2%，創歷史新高，高雄市年增 30% 也是 2012 年以來最高。

房仲業者指出，今年房市交易明顯反彈回升，反映新青安優惠貸款續行，且不跟進升息，促使首購族群進場更積極。