〈房產〉6字頭成北市熱銷國宅最低門檻價 蛋黃區這兩處國宅最超值

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-23 12:14

房仲根據實價登錄資料統計近一年台北市 10 大熱銷國宅，其中並以大安區「成功國宅」成交最熱門；價格方面，平均單價全數站上 6 字頭大關，顯示 6 字頭已成台北市熱銷國宅地板價，不過，中山區的大直美堤花園 (基河國宅二期) 以及中正區的國盛國宅單價僅 6 字頭，即可入主台北市蛋黃區，最為超值。

統計近一年台北市熱門交易國宅前十名，以大安區「成功國宅｣交易量 42 件居冠，平均單價 82.4 萬元。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「成功國宅」地段精華，與復興南路、敦化南路與和平東路相鄰，都是台北市交通主幹道，加上距離捷運科技大樓站不遠，周邊還有建安國小、大安國中、台北教育大學等知名學校，生活機能完善，與大安區電梯大樓均價相比，「成功國宅」單坪便宜 22.7 萬元之多，具備價格優勢，指名度高，吸引想以相對低價進駐台北市精華地段的民眾目光。

「大直美堤花園」(基河國宅二期) 與「青年新城」則分別以 34 件與 26 件位居二、三名，陳金萍說明，「大直美堤花園」地理位置佳，位於基隆河畔景觀第一排，周邊生活圈發展成熟，加上屋齡 24 年相對年輕，且房價較中山區房價實惠，讓交易量名列前茅；至於萬華區「青年新城」因與萬坪青年公園僅一路之隔，且周邊有國光早市、雙和黃昏市場，及南機場夜市等，日常採買相當方便，吸引不少小家庭與注重生活機能的民眾入主。

陳金萍指出，觀察數據可以發現，前 10 大熱銷國宅的平均單價均在 60 萬元以上，顯見台北市熱門國宅「6 字頭」已成地板價，位居蛋黃區的國宅更是要價不斐，大安區的「成功國宅」、「正義國宅」，松山區的「松山新城」(乙標) 以及信義區的「忠駝國宅」平均單價都在 8 字頭，不過，仍比所在行政區整體電梯大樓房價實惠，加上這些國宅均坐落優質地段，生活機能完備，讓購屋者兼顧預算考量及居住品質，買氣不減。

不過，蛋黃區仍有超值國宅可選，陳金萍補充，中山區的「大直美堤花園」(基河國宅二期) 以及中正區的國盛國宅 6 字頭房價，相當親民，尤其「國盛國宅」甚至比中正區平均單價低了超過 30 萬元，價格相當實惠，但「國盛國宅」坪數規劃約 12-22 坪左右，使用空間較小，對於有 2、3 房居住空間需求的購屋族可能就不太適合。