〈房產〉房市高燒房貸版圖大洗牌 農漁會竄起擠下保險公司

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-26 13:11

根據聯徵中心統計，去年 12 月國人申請房貸絕大多數還是跟銀行申請，人數約 2.58 萬人，不過居次的已經不是保險業者，反而是農漁會信用部，共有 2029 人，其次則是信用合作社，也有 1083 人申請，保險公司僅剩下 269 人，且利率條件比銀行還高許多，最少則是郵局。

不過，地方農漁會則顯得相對活躍，主要因都會區多是銀行重點經營的範圍，但都會區以外或都會區邊陲，可能一方面銀行貸款條件不好，但農漁會就是當地重要的金融機構，常往來的客戶就很容易跟這些非銀行體系的金融機構貸款，且從統計來看，農漁會貸款利率條件與銀行相去不遠，具有一定的競爭優勢。