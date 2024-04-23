〈房產〉推案區位落差大 市調：Q1房市推案件數及戶數增 總銷反向下降

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-23 09:32

根據市調機構統計，六都、新竹今年首季房市推案總銷為 4665.81 億元，較上季減少 6%，與去年同期相比縮水超過 1200 億元，年減逾 20%，創近一年來次低。但整體供給卻不減反增，推案個數為 374 件，較上季或去年同期均成長逾 1 成，推案戶數 2.5 萬戶，季增 3%、年增 11%。

至於房價部分，2024 年第一季不少縣市蛋黃區均有新案延推，且推案集中在基期較低的蛋白或蛋殼區，漲勢明顯收斂，開價及成交價每坪為 49.3、46 萬元，整體季減 15%、年減 2%，為 2021 年第 4 季以來新低。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案分析，2024 年第一季房價及總銷大幅下修，個案數、推案戶數等供給指標卻持續走揚，主因便是推案區域出現落差所致，尤其本季不少建商積極搶攻蛋白、蛋殼區，反觀不少蛋黃區個案在接待中心缺工、建照申請等因素下出現延宕，導致價差相當有感。整體而言，現階段國內總經情勢回溫、股市大熱，又有新青安房貸等政策性利多支撐，多處案場均迎來門庭若市的盛況，可望為今年房市奠定樂觀基調。

統計顯示，台北市由於去年同期適逢「台北之星」、「京華廣場」等指標案接棒公開，大幅墊高基期，且今年蛋黃區較少指標案進場，僅在北士科有總銷百億的「士科大院.」登場及部分危老、都更等案支撐，導致不只總銷、進場個數為近一年新低，開價及成交價也創下自 2022 第 4 季以來最低，較上季或去年跌幅直逼 2 成。

反觀新北市本季價量表現一枝獨秀，特別是在林口、中和兩區有「長虹天聚」、「META PARK」等總銷百億的指標案登場，量體明顯回穩；價格則在永和、板橋「科達琢真文化」、「Hello Win 迎家」等高價個案拉抬下走高，現階段不只開價衝到每坪 64 萬元，成交均價更飆升至每坪 60 萬，雙雙創自 2020 年有統計以來的新高紀錄。



桃竹兩地本季表現不俗，即便是已扣除在 329 檔期登場新案，個案、總銷及戶數等指標仍繳出季、年雙位數成長的佳績，最主要除了過往基期較低，A7、中路、經國及小檜溪等重劃區新案供給也是一大助力。像龜山區 A7 這次就在「富宇富御」等指標案帶動下，即便開價已直逼 5 字頭，賞屋人潮仍是絡繹不絕，除了區域每周來客量可達 50-60 組，部分個案更高達 80 組。

至於新竹這次在市區總銷合計逾 250 億元，較去年同期大增逾 5 成，帶動量能止跌回升。另外受高房價外溢效應，蛋白區如竹東鎮及寶山鄉、湖口等蛋白區，亦有華廈與透天新案推出，增添不少亮點。

台中這次整體總銷推案力道平平，不少新案都出現遞延現象，較具代表性的僅有在南屯區的「富宇市政大道」。然而雖然較少大案加持，台中買氣仍是燙到不行，除了在梧棲等地有不少舊案順利去化，連豐原、神岡等地也出現新案快銷的情形，買從山線一路熱到海線，其主因便是受新青安房貸等利多拉抬，幫助消費者跨過購屋門檻所致。