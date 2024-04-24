原油蘊藏量是什麼? 全球前10大產油國有哪些？

鉅亨研報 2024-04-24 16:58

一、原油蘊藏量與前 10 大產油國

美國身為全球第一大石油生產國，石油產量為 2021.3 萬桶 / 日，不僅是生產大國同時也是消費大國，平均約為 2028 萬桶 / 日，第二大石油生產國則是沙特阿拉伯，產量為 1214.4 萬桶 / 日，同時也是全球最大的石油出口國，儲量占全球的 17%。根據世界國勢圖會的資料，中東產油國的蘊藏量十分豐富，可採年限長久，從這邊我們就可以了解中東國家的產油決策，確實對於原油價格有一定程度的影響。

二、原油產能供給需求以及地緣政治角力

從經濟學的供需原理來看，如果原油庫存上升，供過於求，可能導致原油價格下跌，反之原油庫存下降，需求大於供給，可能導致原油價格上揚。

地緣政治角力近期伊朗與以色列衝突使中東情勢緊張升溫，伊朗身為全球前 10 大產油國，也具備豐富的可開採蘊藏量，本身就有影響原油價格的能力。以地理位置來說，伊朗國土南方就是荷莫茲海峽，報復反制措施包含可能封鎖荷莫茲海峽，阻擋波斯灣石油輸出，按照統計數據，全球約 20~30% 的石油供給必須通過荷莫茲海峽，伊朗威脅關閉海峽的動作將造成全球石油供給大舉受挫。

對於原油商品交易有興趣的投資人，請參考下表，以國內交易而言，ETF 商品相對較為方便，依照資金規模來看，期街口布蘭特正 2(00715L) 位居第一，反向類型則是期元大反一，我們以街口布蘭特正 2 為例，今年績效表現 + 46.06%(至 4/15)，地緣政治風險升溫之下，股價創近半年新高。

三、豐 - 原物料三刀流 XQ 量化指標頁面

以規模最大的期街口布蘭特正 2 作為看盤頁面的商品，透過量化指標快速追蹤商品走勢。

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