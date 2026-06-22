鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-23 06:30

SpaceX 周一收盤下跌 16.4%，創上市以來最大單日跌幅。此前該股已於上周四下跌 3.6%，以及上周三下跌 5%。

‌



這波連續三日下跌，幾乎抹去了 IPO 後的大部分漲幅。SpaceX 於 6 月 12 日上市，目前股價僅較 IPO 發行價 135 美元高出約 14%。值得注意的是，該股上市首筆交易價格為 150 美元。

周一上午，SpaceX 在提交文件中正式確認將首次發行債券。雖然公司並未公布發行規模，但表示，「債券發行所得淨額將用於全數償還目前過渡性融資 (bridge loan) 中的未償還借款，以及支付相關費用與支出。」

《彭博社》上周報導指出，這次債券發行規模可能達 200 億美元。

這項過渡性融資來自今年稍早的一項交易，由執行長馬斯克 (Elon Musk) 領導的 SpaceX 於 2 月收購了馬斯克的另一家 AI 公司 xAI。

根據《路透社》報導，提供該過渡性融資的銀行包括美國銀行、花旗銀行、摩根大通、高盛及摩根士丹利。消息人士指出，這些機構也預計將負責此次債券銷售。

債券發行有時會拖累股價表現，因為投資人會擔憂利息成本上升，以及公司必須額外籌資所反映出的潛在財務壓力。雖然市場早已預期這次發債，但它可能仍是近期股價下跌的原因之一。

另一項市場擔憂則是即將到來的股票禁售期解除。22V Research 策略師 Jeff Jacobson 表示，SpaceX 在 8 月上旬至中旬公布財報後，將有 20% 的內部人持股解禁。若股價維持在 IPO 價格上方 30% 以上，還會額外解禁 10%，8 月 21 日左右再解禁 7%，9 月 10 日左右再解禁 7%。