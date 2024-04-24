〈台股盤後〉AI、半導體反彈急先鋒 飆漲532點收20131點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-24 14:20

美科技股周二大漲，台股今 (24) 日在電子權值全面走強，飆漲 532.46 點或 2.72% 至 20131.74 點，一舉重返 2 萬點大關並收復 5、10 日短均線，成交金額 4275 億元；櫃買指數也上漲 5.67 點或 2.37%，來到 244.93 點。

電子權值今日全面大舉反攻，半導體族群中，台積電上漲 29 元或 3.85%，收 783 元，聯發科也漲 3.9%，重返千元大關，聯電漲 3%、日月光投控漲 2%、矽力 *-KY 收漲停、祥碩漲近 8%、達發漲 6.8%、創意、瑞昱漲逾 5%、世芯 - KY、南亞科、京元電子、聯詠、華邦電等漲 3-4%。

AI 概念股同步回神，鴻海飆漲 8.3%、廣達、奇鋐直奔漲停、健策漲 8.9%、緯穎、川湖漲逾 7%、技嘉、英業達漲 5-6%、緯創、光寶科漲 4%；PCB、ABF 相關族群同樣強勢，欣興奔漲停、南電漲 5%、台光電及臻鼎 - KY 漲 3-4%。而智慧顯示展今日開幕，面板雙虎友達、群創雙雙走跌，也成較為弱勢的電子權值股。