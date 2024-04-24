光群雷射出清光耀科持股並退出 貢獻獲利2億約EPS 1.17元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-24 19:01

由光群雷 (2461-TW) 今 (24) 日指出，光群雷對光耀科 (3666-TW) 持股 2283 萬 0835 股已全數出清，總交易金額約 4.5 億元，處分持股獲利貢獻約爲 2 億元，依目前的光群雷股本 17.09 億元計算，處分利益貢獻每股約 1.17 元。

同時，光群雷在光耀科的兩席董事席次，也因光群雷全數出售持股在今天解任。

光耀科歷經連 3 年營運虧損後，上月底出現由元德投資等投資法人及自然人，將以每股 19.71 元的價格公開收購 2436 萬 6016 股，約等於光耀科技 41.5% 的股權，光群雷經董事會決議全數出售手中的持股，交易全數完成，交易總金額達 4.5 億元。光群雷處分光耀科持股獲利貢獻約爲 2 億元，處分利益貢獻每股約 1.17 元。

光耀科技成立於 2004 年，並在 2014 年上櫃掛牌，主要生產面板相關應用光學膜相關產品，且光群雷爲光耀科技的原始股東，光群雷對持股 2283 萬 0835 股至今天全數因收購案出清。

光耀科由於面板業的不景氣，歷經連 3 年營運虧損，3 年來虧損超過 1 個股本，2023 年營收 7.21 億元，稅後虧損 2.99 億元，每股虧損 5.64 元。

光耀科原生產面板用的增亮膜、擴散膜及導光膜等，目前朝向利基型的微結構擴散膜、導光膜及高對比擴散膜等，也計畫對現有的產品結構應用，在車用的 15% 營收比重向上提升。