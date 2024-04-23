美4月商業活動擴張速度降至4個月來最慢 通膨指標憂喜參半

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 23:10

由於需求疲軟，美國 4 月商業活動降至 4 個月新低，不過通膨略有放緩，儘管投入價格大幅成長，暗示聯準會 (Fed) 尋求引導經濟成長降溫拉低通膨之際，通膨可能會有所緩解。另外，需求回落也導致就業人數出現 2020 年 6 月以來首次下降。

美國 4 月 Markit 採購經理人指數 (PMI) 報告：

製造業 PMI 初值報 49.9，市場預期 52.0，前值 51.9，創 4 個月新低

服務業 PMI 初值報 50.9，市場預期 52.0，前值為 51.7，創 5 個月新低

綜合 PMI 初值報 50.9，市場預期 52.0，前值 52.1，去年 8 月以來最大降幅

美 4 月製造業 PMI 初值報 49.9 跌落萎縮區間，創 4 個月新低。(圖：ZeroHedge)

觀察指數細項，4 月民間企業新訂單指數自 3 月的 51.7 降至 48.4，為 6 個月以來首次下滑、投入物價指數降至 56.6，雖然低於 3 月觸及的 6 個月新高 58.7，但仍保持穩定、產出價格指數降至 54.1，低於上月創下的 10 個月高點 56.4，但仍處在高峰。

報告顯示，4 月通膨指標雖然下滑，但仍處在高峰。(圖：ZeroHedge)

經濟放緩反映出製造業和服務業成長率雙雙放緩，製造業和服務業活動分別降至 4 個月和 5 個月低點。這反過來意味著就業人數自 2020 年 6 月以來首次下降，減少的重點是服務業。

標普全球 Market Intelligence 首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 在 PMI 報告中評論：「美國經濟活動在第二季初失去了成長動能。 4 月新業務流入 6 個月來首次下降，在對前景的擔憂加劇的情況下，企業的未來產出預期下滑至 5 個月來的最低水準。更具挑戰性的商業環境促使企業以全球金融危機以來從未有過的速度削減薪資人數。」

威廉斯也提到，就業指標的下降表明，企業認為目前的產能足以應對需求。4 月訂單積壓仍處於萎縮區間。另外服務供應商的新業務自 10 月以來首次萎縮，一些公司表示，借貸成本上升，價格仍居高不下，限制了需求。

去年，與薪資相關的服務業價格壓力加劇，而製造業投入成本則有所降溫。上月與此相反，原物料和燃料價格上漲導致 4 月製造業投入成本創下一年來最快漲幅，在過去 4 個月中，有 3 個月製造業通膨增幅更大。相比之下，服務提供者報告的整體成本增幅為三年半以來的第二低

對此，威廉森說道：「需求的惡化和勞動力市場的降溫導致了價格壓力的降低，因為 4 月份商品和服務銷售價格的成長率都出現了可喜的放緩。」

美國聯準會 (Fed) 最近受到一系列強於預期的通膨和就業數據的驚嚇，這表明其將通膨降至央行 2% 目標利率的努力已經停滯甚至逆轉。