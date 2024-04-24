特斯拉全球裁員中 美國德州廠2688名員工丟飯碗
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-24 02:00
美國電動車龍頭特斯拉在一份「工人調整與再培訓通知」(Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN) 中表示，將在其德州廠裁撤 2,688 名員工。據了解，裁員將從 6 月 14 日開始，一共為期 14 天。
截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周二 (23 日) 盤中股價上漲 2.79%，每股暫報 146.02 美元。
這份周一的通知是根據美國勞動法「工人調整與再培訓通知法案」(WARN Act) 發布，該法案要求員工人數在 100 人以上的公司計劃關閉或大規模裁員前 60 天通知員工。
在電動車銷量下滑和價格戰爭加劇的壓力下，特斯拉上周宣布新的一輪裁員，幅度超過 10%，不過有知情人士透露，實際可能會裁撤 2 萬人。該公司在這波規模有史以來最大的一輪裁員之前，全球總共擁有 14 萬名員工。
截至去年年底，特斯拉在奧斯汀雇用 2.2 萬多名員工。該公司在奧斯汀工廠生產 Model Y 和 Cybertruck，不過目前尚不清楚有多少被裁掉的人數是來自該廠。
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