Fisker無力償還債務 可能在30天內聲請破產保護

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 21:27

Fisker 周二 (23 日) 在提交給美國監管機構的文件中披露，如果不能從債權人那裡獲得足夠的舊金和流動性來償還當前債務，該公司可能不得不在 30 天內聲請破產保護。

這家資金緊張的電動車新創公司表示，其未能在 30 天的寬限期支付 2026 年到期的一些票據約 840 萬美元的利息。

Fisker 上月在與一家大型汽車製造商潛在的投資談判破裂後，這家新創公司一直面臨越來越大的不確定性，迫使其尋求包括庭內或庭外重組和資本市場交易在內的許則。

今年 3 月，Fisker 也從紐交所 (NYSE) 下市，原因是其股價處在「異常低」的水準。

Fisker 表示，公司現金餘額從 2022 年的 7.365 億美元降至 2023 年的 3.255 億美元。該公司還披露，截至 4 月 19 日，其員工總數約為 1,135 人，比去年 12 月底減少 425 人，未來打算進一步裁員、精簡營院，其中包括減少占地面積。