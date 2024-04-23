服務業持續復甦提振 歐元區4月綜合PMI初值升至11個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 22:20

受惠服務業強勁復甦抵銷製造業嚴重下滑，歐元區 4 月整體商業活動以近一年以來最快速度成長。

具體來看，標普全球 (S&P Global) 與漢堡商業銀行 (HCOB) 公布數愈顯示，歐元區 4 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值自 3 月的 50.3 反彈至 51.4，高於市場預期的 50.7，為連續第二個月站在榮枯線上方，增速為 11 個月以來最快。

值得注意的是，歐元區 4 月服務業 PMI 初值從上月的 51.5 進一步升至 52.9，也高於市場預期，達到 11 個月以來新高。然而，4 月製造業卻持續低迷，PMI 初值自 46.1 降至 45.6，為 4 個月以來新低，自 2022 年中期以來一直處在萎縮區間。

歐元區正擺脫近期的低迷，但各部分復甦表現分化。衡量需求指數也凸顯了服務業、製造業之間的復甦差距，服務業新業務指數升至 11 個月高點 52.1，但製造業新訂單指數從 46.0 降至 4 個月低點 43.8。

樂觀情緒依然強勁，企業以自去年 6 月以來最快的速度招聘，綜合就業指數從 50.9 升至 51.8。

漢堡商業銀行首席經濟學家指出，歐元區第二季開局良好，綜合 PMI 初值進一步擴張，這主要是由服務業推動的，服務業的活動進一步增強。正面的數據顯示歐元區第二季可能會成長 0.3%，與 1 月至 3 月期間的成長率持平。

不過，PMI 數據將考驗歐洲央行 6 月降息的意願，投入成本加速上升，可能不僅受到油價上漲的推動，更令人擔憂的是薪資也有所上漲。