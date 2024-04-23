日本前財務省官員：當局「非常接近」出手干預匯市

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 20:33

根據外媒周二 (23 日) 報導，日本前財務省負責國際事務的副大臣古澤滿宏 (Mitsuhiro Furusawa) 受訪時說，在美國和日本利率沒有變化的情況下，日元兌美元匯率貶值相當迅速，倘若這種趨勢持續下去，當局進場干預時機已「非常接近」。

古澤滿宏指出，市場對美國經濟數據的反應可能是促使日本當局採取行動的一個因素，此外日本、美國和韓國上周發表的聯合聲明表明，日本的盟友不會阻止日本當局進入市場干預。

這位前財務省官員發表上述言論之際，日元兌美元接近今日稍晚創下的 1 美元兌 154.86 日元的 34 年新低。日本現任財務大臣鈴木俊一同日稍早表示，有關部門已準備好採取行動應對這種局面。

日銀 (日本央行 / BOJ) 將於本周五 (26 日) 公布利率決策，與此同時當天稍晚還有美國聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標出爐，目前日元看起來很脆弱。古澤滿宏認為，日銀最快可能會在 7 月再次升息，本周是按兵不動，與大多數華爾街分析師持一樣看法。

古澤滿宏預估，日本當局將在日元兌美元匯率達到 160 日元前介入市場。美銀等一些市場參與者預估，日元將進一步跌至 1 美元兌 160 日元。

美國、日本與南韓財政部長發表一份罕見聯合聲明，表示他們將繼續就外匯發展進行密切磋商。這三個國家還承認，日本和南韓對最近美國貨幣大幅貶值感到嚴重關切。

古澤滿宏認為，有了這份聲明，很難想像如果日本真的採取行動的話，美國會出面阻止。不過該份聲明也沒有給日本干預的完全許可。

古澤滿宏指出，最近日元疲軟背後的主因是日本和美國之間的利率政策差異，而且看來兩國利率政策之差將至少維持到今年夏季。有經濟學家認為，今年 10 月是日銀最有可能再次升息的月份。

日銀總裁植田和男周二重申，在一段時間內保持貨幣寬鬆政策是合適的，而美國方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾和其他官員暗示，降息恐怕還要等上一段時間。

古澤滿宏表示，如果日本央行確信在所得稅和薪資上漲的效果顯現後可以升息，那麼 7 月升息是最有可能的。先前日本春季勞資談判落幕，工會獲得幾十年最大年度薪資增幅。

而在即將召開的會議上，日銀預估將從 2026 年 4 月開始的財政年度中實現 2% 的物價成長，這在一定程度上反映圍繞薪資和物價的樂觀情緒。