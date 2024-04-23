〈美股早盤〉市場靜待大型科技股財報出爐 主要指數開高
鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 21:49
美股周二 (23 日) 主要指數開高，部分成長股和晶片股走揚，同時投資人消化多數企業陸續公布的首季財報，靜候本周稍晚的重磅科技股財報。
截稿前，道瓊工業指數漲近 160 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 140 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數跌近 1.4%。
隨著本周多家重磅科技公司即將公布財報，美股周二開盤前主要指數波動，投資人對股市持續上漲的希望取決於大型科技公司是否能證明人工智慧 (AI) 熱潮引發的高估值是合理的。標普 500 指數與那斯達克 100 指數期貨回吐小幅漲幅。
美股盤前多家企業陸續公布財報，各家業績不一，UPS(USP-US)、洛克希德馬丁 (LMT-US)、通用汽車(GM-US) 繳出上季亮眼成績單，盤前股價走揚；百事公司 (PEP-US)、景順投信公司(IVZ-US)、明晟公司(MSCI-US)、菲利普莫里斯國際(PM-US) 股價受財報影響，盤前走跌。
不過最重要的還是美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 周二盤後公布的第一季財報，其身為「美股七雄」中優先公布業績的成員，格外受到市場矚目。
本周，約 180 家公司 (占標普 500 指數市值的 40% 以上) 將公布財報，收益將成為投資者關注的焦點。在投資人關注企業利潤之前，地緣政治擔憂引發了股市暴跌，這表明聯準會 (Fed) 不會急於降息。
法國農業信貸銀行 (Credit Agricole CIB) 高級策略師 Eddie Cheung 表示：「市場是否會從現在開始進一步整合，可能取決於財報發布後對 AI 需求可持續性的評估。」
其他消息方面，受活躍的服務業和德國恢復成長的推動，歐元區名間企業活動升至近一年來的最高水準。歐洲央行 (ECB) 副總裁戴金多斯 (Luis de Guindos) 稱，除非經濟出現意外，否則 6 月降息將是「既成事實」。
花旗集團策略師 Mihir Tirodkar 和 Beata Manthey 在一份報告中寫道：「我們仍然關注當前的收益季節，這可能會讓投資人重新關注堅實的潛在基本面。我們將把最近的回檔視為買入機會。」
截至台北時間周二（23 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 169.32 點或 0.44%，暫報 38,409.30 點
- 那斯達克綜合指數上漲 145.75 點或 0.94%，暫報 15,597.05 點
- 標普 500 指數上漲 37.13 點或 0.74%，暫報 5,047.73 點
- 費半上漲 58.77 點或 1.34%，暫報 4,440.69 點
- 台積電 ADR 上漲 2.16% 至每股 132.55 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.64%
- 紐約輕原油下跌 0.55% 至每桶 81.45 美元
- 布蘭特原油下跌 0.56% 至每桶 86.51 美元
- 黃金下跌 0.90% 至每盎司 2,325.20 美元
- 美元指數跌至 105.845
焦點個股：
蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.21%，至每股 165.50 美元
研調機構 Counterpoint Research 數據顯示，蘋果今年首季在中國 iPhone 下滑 19%，為 2020 年左右新冠疫情爆發以來在中國最差銷售表現。該機構預估，蘋果在中國激烈的競爭市場上跌落至第三位，與快速崛起的競爭對手華為大致相當。iPhone 的疲軟之所以引人注目，部分原因在於，第一季是中國慶祝農曆新年的時節，一般來說是消費高峰期。
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.51%，至每股 807.21 美元
路透周二獨家報導，儘管美國去年過大對中國獲取先進人工智慧 (AI) 晶片出口限制規模，但中國大專院校和研究機構近來仍透過經銷商取得輝達 (NVDA-US) 高階 AI 晶片。報導指出，審閱數百份招標文件後發現，自從美國去年 11 月 17 日擴大實施晶片出口管制、強制更多晶片和國家遵行許可規定後，有 10 個中國實體已從美超微 (SMCI-US)、戴爾科技 (DELL-US) 及台廠技嘉科技 (2376-TW) 生產的伺服器產品中，取得嵌在其中的輝達先進晶片。
通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 2.90%，至每股 44.47 美元
通用汽車第一季營收和獲利超出預期，同時上修全年財測。該汽車製造商表示，在第一季強勁的北美業務抵消了其他地區的虧損後，該公司決定提高財測，目前預估調整後獲利在 125 至 145 億美元間，合每股 9 至 10 美元，高於先前的 120 至 140 億美元，合每股 8.5 至 9.5 美元。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
貝萊德全球固定收益投資長仍預估，隨著未來幾個月通膨放緩，Fed 今年仍有望降息兩次。他還指出，貝萊德已經削減了自身的利率曝險，將投資比重更多地轉向期限較短的投資。
德銀 (Deutsche Bank AG) 策略師說，投資人對大型成長型股票和科技股的部位持續減少，從 3 月初的第 97 個百分點降至目前的第 77 個百分點。策略師寫道，該板塊仍是唯一一個部位高於歷史平均的板塊，即使不再極端。
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