〈美股早盤〉市場靜待大型科技股財報出爐 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-23 21:49

美股周二 (23 日) 主要指數開高，部分成長股和晶片股走揚，同時投資人消化多數企業陸續公布的首季財報，靜候本周稍晚的重磅科技股財報。

截稿前，道瓊工業指數漲近 160 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 140 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數跌近 1.4%。

本周，約 180 家公司 (占標普 500 指數市值的 40% 以上) 將公布財報，收益將成為投資者關注的焦點。在投資人關注企業利潤之前，地緣政治擔憂引發了股市暴跌，這表明聯準會 (Fed) 不會急於降息。

法國農業信貸銀行 (Credit Agricole CIB) 高級策略師 Eddie Cheung 表示：「市場是否會從現在開始進一步整合，可能取決於財報發布後對 AI 需求可持續性的評估。」

其他消息方面，受活躍的服務業和德國恢復成長的推動，歐元區名間企業活動升至近一年來的最高水準。歐洲央行 (ECB) 副總裁戴金多斯 (Luis de Guindos) 稱，除非經濟出現意外，否則 6 月降息將是「既成事實」。

花旗集團策略師 Mihir Tirodkar 和 Beata Manthey 在一份報告中寫道：「我們仍然關注當前的收益季節，這可能會讓投資人重新關注堅實的潛在基本面。我們將把最近的回檔視為買入機會。」

截至台北時間周二（23 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.21%，至每股 165.50 美元

研調機構 Counterpoint Research 數據顯示，蘋果今年首季在中國 iPhone 下滑 19%，為 2020 年左右新冠疫情爆發以來在中國最差銷售表現。該機構預估，蘋果在中國激烈的競爭市場上跌落至第三位，與快速崛起的競爭對手華為大致相當。iPhone 的疲軟之所以引人注目，部分原因在於，第一季是中國慶祝農曆新年的時節，一般來說是消費高峰期。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.51%，至每股 807.21 美元

路透周二獨家報導，儘管美國去年過大對中國獲取先進人工智慧 (AI) 晶片出口限制規模，但中國大專院校和研究機構近來仍透過經銷商取得輝達 (NVDA-US) 高階 AI 晶片。報導指出，審閱數百份招標文件後發現，自從美國去年 11 月 17 日擴大實施晶片出口管制、強制更多晶片和國家遵行許可規定後，有 10 個中國實體已從美超微 (SMCI-US)、戴爾科技 (DELL-US) 及台廠技嘉科技 (2376-TW) 生產的伺服器產品中，取得嵌在其中的輝達先進晶片。

通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 2.90%，至每股 44.47 美元

通用汽車第一季營收和獲利超出預期，同時上修全年財測。該汽車製造商表示，在第一季強勁的北美業務抵消了其他地區的虧損後，該公司決定提高財測，目前預估調整後獲利在 125 至 145 億美元間，合每股 9 至 10 美元，高於先前的 120 至 140 億美元，合每股 8.5 至 9.5 美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

貝萊德全球固定收益投資長仍預估，隨著未來幾個月通膨放緩，Fed 今年仍有望降息兩次。他還指出，貝萊德已經削減了自身的利率曝險，將投資比重更多地轉向期限較短的投資。