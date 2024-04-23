拋售潮才剛開始 小摩點出3原因恐加劇美股跌勢

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-23 09:37

摩根大通 (小摩) 首席市場策略師 Marko Kolanovic 認為，美股過去三周的跌勢只是拋售潮的開始，隨著總體經濟風險增加，包含美債殖利率上升、美元走強和油價攀高，拋售潮恐怕會進一步加劇。

Kolanovic 表示，雖然本周的美股企業財報可能會暫時穩定市場，但不代表股市已走出困境。他說，對股票估值的自滿情緒、通膨持續處在高檔、聯準會 (Fed) 即將降息的預期降溫，以及獲利前景過於樂觀等因素，加劇了股市下行風險。

標普 500 指數上周收盤較 3 月 28 日的高點跌逾 5%。Kolanovic 周一 (22 日) 在給客戶的一份報告中寫道：「可能還會進一步修正。市場集中度非常高，部位緊繃，這通常是危險信號，有回檔的風險。」

隨著本周迎來繁忙的科技股財報周，美股周一 (22 日) 收高，標普 500 收紅近 0.9%，道瓊收漲 254 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數漲 1.1%。

微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 科技巨頭財報都將在本周出爐。因投資人擔心 Fed 將維持高利率更長一段時間，以科技股為主的納斯達克 100 指數上周創下 17 個月以來最大單周跌幅。

對 Kolanovic 來說，近期股市交易模式與市場敘事與去年夏天相仿，當時高於預期的通膨和 Fed 的鷹派立場修正，導致風險資產回檔，但現在投資人的部位顯然更高。他建議投資人保持防禦配置，因為當前的股市環境看起來「有麻煩了」。

Kolanovic 和他的團隊是今年少數看空美股的華爾街投資人之一。摩根大通給標普 500 指數的年底目標價，是華爾街大型投行當中最低的，預估到年底將達 4200 點，意味著相較於周一收盤價還有 16% 的下跌空間。

不過，摩根大通對美股的預測已連續兩年都沒有實現。2022 年美股大跌的多數時間內，Kolanovic 的團隊都保持看多立場，並在去年標普 500 指數上漲 24% 時間持看空立場。