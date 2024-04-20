〈美股盤後〉輝達狂瀉10% 標普連六黑 創2023年3月以來最糟周

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-04-20 05:42

降息希望減弱、地緣政治不確定性，加劇大型科技股的拋售，美股迎來黑色星期五。標普週五 (19 日) 收跌 0.88%，失守 5000 點大關，連續第六個交易日收黑，這是 2022 年 10 月以來首見。

那指週五重挫 2.05%，同樣創連續第六個交易日下跌，寫下一年多來最長連跌紀錄。不過，美國運通提振之下，道瓊收紅 211.02 點。

資金正大量撤出引領牛市的板塊。晶片股也面臨越來越大的壓力，輝達暴跌超 10%，蒸發約 2100 億美元，美超微狂瀉超 23%，帶動人工智慧相關科技股大幅下跌。Netflix 因計劃停止報告季度訂戶數據而股價暴跌超 9%。

由於對通膨和貨幣政策路徑的擔憂日益加劇，標普週線收黑超過 3%，創下自 2023 年 3 月以來最糟單週表現，這也是該指數連續第三週下跌。那指本週下跌 5.5%，連續第四週下跌，自 2022 年 12 月以來最長，但道瓊本週收紅 0.01%。

聯準會降息的持續不確定性，聯準會官員本週傳達更「鷹派」的立場，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 認為通膨進展已經停滯，在降息之前等待是有道理的，他是本週第四位表達不急於升息立場的官員，表明人們期待已久的首次降息可能仍需要幾個月的時間。

CME FedWatch 工具，目前市場預測聯準會至少要到 9 月才會降息。

地緣政治方面，以色列對伊朗的報復性打擊嚇壞交易員，並刺激人們紛紛湧向黃金等避險資產。在以色列對敘利亞境內伊朗大使館區域發動空襲後，伊朗上個週末對以色列發出數百架無人機和飛彈的報復攻擊，以色列飛彈 19 日已經擊中位於伊朗一處地點。

《耶路撒冷郵報》報導，伊朗中部伊斯法罕 (Isfahan)、敘利亞南部蘇韋達省(As-Suwayda)、伊拉克巴格達(Baghdad) 和巴比倫 (Babil) 都傳出爆炸聲響。

美股週五 (19 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 211.02 點，或 0.56%，收 37,986.4 點。

那斯達克指數大跌 319.49 點，或 2.05%，收 15,282.01 點。

S&P 500 指數下跌 43.89 點，或 0.88%，收 4,967.23 點。

費城半導體指數暴跌 184.84 點，或 4.12%，收 4,306.87 點。

NYSE FANG + 指數大跌 362.20 點，或 3.75%，收 9,294.84 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，公用事業、金融和能源領漲。資訊科技收黑，敬陪末座。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王一片血染。Meta (META-US) 下跌 4.13%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.22%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.23%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.56%。

台股 ADR 哀鴻遍野。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.46%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.90%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.73%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.81%。

企業新聞

美超微電腦 (SMCI-US) 狂瀉 23.14% 至每股 713.65 美元，創 8 月以來最大單日跌幅，自 3 月的峰值以來已經下跌了三分之一以上。

美超微週五宣布將於 4 月 30 日發布第三季財報業績，但沒有提供初步業績，富國銀行證券寫道，美超微沒有給出積極的預先聲明，也沒有給出重要的人工智慧數據，這被認為是負面訊號。

美超微引發投資人擔憂，帶動人工智慧相關科技股大幅下跌。其大客戶輝達 (NVDA-US) 暴跌 10.00% 至每股 762.00 美元，創 2020 年 3 月以來最糟糕的一天，市場似乎在下個月發布財報之前持續對該股獲利了結。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.92% 至每股 147.05 美元。 據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 披露，特斯拉宣布召回 3878 輛 2024 年款電動皮卡 Cybertruck，因車輛油門踏闆可能卡住導致意外加速

串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 重摔 9.09% 至每股 555.04 美元。Netflix 表示上一季營收達 93.7 億美元，淨利則達 23.3 億美元，相比去年同期增加 79%，新進訂閱用戶人數則達 933 萬人，總訂戶數來到 2.69 億的新高，但 Netflix 宣布第一季開始將停止報告季度會員數量和每位會員的平均收入，市場預期這為其業績蒙上了陰影。

SONY 影業娛樂公司 (SONY-US) 和阿波羅全球管理公司 (APO-US) 正在討論聯合收購娛樂巨頭派拉蒙全球公司 (PARA-US)。派拉蒙週五下殺 13.40% 至每股 12.44 美元。

美國運通 (AXP-US) 暴漲 6.23% 至每股 231.04 美元。營收較去年同期成長 11%，超出了華爾街的預期。該信用卡公司還宣稱，Z 世代和千禧世代客戶佔本季全球新帳戶獲取量的 60% 以上。

華爾街分析

金融市場研究機構 Fundstrat 聯合創始人兼研究主管 Tom Lee 警告，現在不要在股市下跌時買入，因為未來幾週股市將出現一波拋售，然後才會真正觸底。如果中東地區衝突沒有進一步升級，市場波動性緩解且投資人表現出放緩拋售步伐的跡象，那麼美股可能在下個月甚至更早觸底。

Landsberg Bennett 私人財富管理公司首席投資長 Michael Landsberg 表示：「股市目前最大的擔憂是通膨，通膨正在重新加速，聯準會 2024 年會不會降息的都成問題，更別說降一次還是兩次了。」