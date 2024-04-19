高股息ETF換股潮來臨 成分股高度重疊小心「團抱」齊跌風險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 11:20

專家提醒投資人，ETF 籌碼占個股市值的比重都在 20% 以上，為了拚配息表現，把身家都押在單一產業或是依賴動能選股，過於激進的選股邏輯，在遇到換股時很容易面臨賣壓的風險，5 月高股息大換股，就有可能面臨「團抱」一起跌的巨大風險。

高股息 ETF 主打挑選殖利率高個股，但台股今年第一季漲勢猛烈，尤其是搭上 AI 題材的成長股，殖利率可能剩下 2-3%，「高股息都不高股息了」，此時投資人就要當心，若這些個股正好是該 ETF 的高持股占比的成分股，未來很可能遭到剃除，面臨較大的波動。