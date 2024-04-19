高股息ETF換股潮來臨 成分股高度重疊小心「團抱」齊跌風險
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 11:20
台股近來走勢如坐雲霄飛車，今 (19) 日盤中更一度重挫逾 1000 點，財富管理專家提醒，4 月下旬開始進入高股息 ETF 的換股潮，多檔重複的成分股都會受到影響，目前討論度很高的 9 字輩學弟，包括統一台灣高息動能 (00939-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)，成分股多有高度重疊的問題，如瑞儀 (6176-TW)、漢唐 (2404-TW)、致伸 (4915-TW)、欣銓 (3264-TW)、力成 (6239-TW)、矽創 (8016-TW) 等。
專家提醒投資人，ETF 籌碼占個股市值的比重都在 20% 以上，為了拚配息表現，把身家都押在單一產業或是依賴動能選股，過於激進的選股邏輯，在遇到換股時很容易面臨賣壓的風險，5 月高股息大換股，就有可能面臨「團抱」一起跌的巨大風險。
高股息 ETF 主打挑選殖利率高個股，但台股今年第一季漲勢猛烈，尤其是搭上 AI 題材的成長股，殖利率可能剩下 2-3%，「高股息都不高股息了」，此時投資人就要當心，若這些個股正好是該 ETF 的高持股占比的成分股，未來很可能遭到剃除，面臨較大的波動。
專家指出，在選股邏輯上，也有許多別於市場上多檔高股息訴求的 ETF，成份股選擇更為均衡，分散布局電子、金融與傳產，留意安全性與獲利並重，可攻可守、避免過度投機。
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