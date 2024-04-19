〈台股開盤〉台積電法說觸動殺盤按鈕 跳空直接摜破2萬點 一度崩跌逾700點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-19 09:49

台積電法說雖然維持公司成長目標，但下修半導體產業展望，今 (19) 日開盤大跌逾半根停板，拖累電子族群同步走弱，台股跳空下跌 309 點開出，直接摜破 2 萬點隨後走低，一度重挫逾 700 點，跌幅超過 3.5%。

台股今日開盤 19992.06 點，下跌 308.94 點，但在台積電走弱下，早盤一度大跌逾 700 點或 3.5%，最低來到 19647.59 點，預估成交量放大至 6700 億元；櫃買指數同樣弱勢，盤中下跌約 2%。

台積電總裁魏哲家下修今年全球導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，引發市場擔憂，繼週四台積電 ADR 大跌後，台積電今日跳空開低，開盤 769 元，下跌 35 元或 4.4%，早盤最低來到 760 元，重挫逾半根停板。