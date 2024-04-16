八大官股急撒142億元護盤 狂敲台積電、5檔高股息ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-16 19:07

台股今 (16) 日跳水重挫逾 500 點，失守 2 萬點大關，不過，八大公股銀行券商持續進場護盤，大撒銀彈約 142 億元，創今年以來單日最大量，累計 2 個交易日買超 230 億元，力抗外資賣壓，觀察買超金額排名，台積電仍為國家隊護盤首選，同時擴大敲進高股息 ETF，前十名中就有 5 檔。

加權指數今天終場下跌 547.81 點，收在 19901.96 點，摜破 2 萬點關卡及月線，創 18 個月以來單日最大跌點，市值蒸發約 1.73 兆元，降至 63.28 兆元，外資單日重砍 388 億元，自營商亦狂賣 200 億元，不過，投信逆勢買超 16 億元。

觀察今天八大官股買超排行榜，護國神山台積電 (2330-TW) 再度成為護盤的主要標的，八大官股單日敲進 3246 張、25.6 億元，近 2 日合計買超 4956 張、39.39 億元。

八大官股也青睞台股高息 ETF，復華台灣科技優息 (00929-TW) 獲買超 7.09 億元，排名居次，群益台灣精選高息 (00919-TW) 獲買超 5.68 億元，位列第三。

此外，元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大高股息 (0056-TW) 分別獲買超 4.49 億元、4.28 億元，排名第七及第八名，國泰永續高股息 (00878-TW) 也以 2.96 億元擠進前十名。第九名則為群益 ESG 投等債 20+(00937B-TWO)，獲買超 3.19 億元。

至於其他個股方面，八大官股力挺電子權值股，除了台積電外，今天也買超聯發科 (2454-TW)5.63 億元，為買超第四名，AI 伺服器概念股的廣達 (2382-TW) 與緯創 (3231-TW) 各獲買超約 5 億元，位居第五、六名。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜分析，目前盤面並沒有出現恐慌氣氛，且分析美國與台灣的經濟基本面仍相當強健，以總經面的角度來看並不存在股市大幅修正的條件，雖然短線指數跌破 2 萬點，預期 3 月 8 日低點為這波拉回的強勁支撐，只要不跌破多方仍佔優勢。