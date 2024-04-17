台股3檔高息ETF募集吹「息」出同門風 00919帶旺親妹00946

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-17 09:48

台股 ETF 吹起兄弟姊妹風，觀察 4 月將募集的 3 檔高息產品，竟全是「息」出同門的弟妹 ETF 基金，根據各投信網站資訊顯示，分別是群益科技高息成長 ETF(00946-TW)、復華台灣科技高股息基金、兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF(00943-TW)，而哥哥姊姊分別為高人氣的群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、兆豐永續高息等權 (00932-TW)。

觀察哥哥姐姐們今年來的配息與含息報酬率表現，其中以 00919 的配息金額 0.66 元最高、今年來含息報酬率 13.14% 最佳，讓投資人也對其親妹妹 00946 抱以高度期待；而 00929 最近一次月配息為 0.2 元，今年來含息報酬率 10.15%，亦表現不俗。

據了解，00946 是新一代進化版的科技高息 ETF，亦可說是科技版的 00919，相較市面上已有的訴求科技與股息兼具的台股 ETF，00946 在成分股篩選上，除了考量企業獲利能力與配息能力外，基於外資在三大法人中屬較長期的投資者，對於投資標的亦更在意其投資價值與成長潛力，因此，00946 首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。

群益科技高息成長 ETF 經理人洪祥益表示，科技業是台灣經濟發展重要基石，在全球科技產業鏈中，具高度重要性，以現今最受市場關注的 AI 題材而言，其發展更需仰賴台灣的晶圓代工、封測、IC 設計等技術與服務，獲利能力相較其他產業更為強勁，股息發放也最大方，也因此科技股向來為台股投資之重心，外資布局之首選，更可以是追求成長與存股目標的好選擇。