長天期美債ETF成資金避風港 台新00942B甫上櫃逆勢收漲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 15:54

中東戰事升溫、聯準會鷹派言論再起，加上今年全球半導體展望下修震撼彈，使得國內股匯雙殺，台股今 (19) 日終場大跌 774 點，創下史上最大單日收盤跌點，不過，資金轉往長天期美債 ETF 避險，18 日甫掛牌上櫃的台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金 (00942B-TW) 今天一路維持在平盤之上，收盤逆勢上漲 0.67%，表現亮眼。

台新美國 20 年期以上 A 級公司債券 ETF 基金經理人黃鈺民指出，目前市場普遍認為，Fed 仍有機會於下半年開始降息，一旦降息，美國長天期投資級債 ETF 將有機會表現。

在評價上，經歷聯準會快速且大幅度升息後，債券殖利率攀高，大幅壓低債券價格，現在布局美國投資等級債可享有較佳的殖利率。

黃鈺民指出，Fed 目前聯邦基準利率維持在相對高點，主席鮑爾指出，在確保通膨可持續實現 2% 的目標前，並不急於降息，但今年仍有很大機率開始降息，雖然在降息時程尚未確立前，美債殖利率短期可能相對處於波動階段，但長期具多頭態勢。