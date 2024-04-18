台灣ETF規模躍亞洲第3 北富銀「奈米2號」半年增逾6成

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-18 18:34

台股 ETF 投資熱潮延燒，根據統計，國內 ETF 總規模至今年 2 月底已突破新台幣 4 兆元，創歷史新高，且躍居全亞洲第三，僅次於日本及中國。這波熱潮也帶動台北富邦銀行數位理財服務「奈米投」動能，尤其聚焦台股 ETF 的「奈米 2 號」，與去年 10 月相比，短短半年在投人數增加近 25%，資產規模大幅成長逾 6 成。

北富銀表示，許多小資存股族在可支配資金有限下，選擇以奈米 2 號、每月最低只要新台幣 1000 元的方式投入台股 ETF，成功搭上此波投資列車。

依北富銀內部資料顯示，至今年 4 月 7 日，奈米 2 號的四種投資組合中，以「投配息」及「投永續」的投資人數成長最多，近半年各自皆成長逾 3 成。「投配息」組合聚焦台灣高股息 ETF、債券型 ETF，在奈米 2 號的客戶分佈上佔最大宗 (約 51%)，顯見穩定配息為多數投資者的理財訴求，與當今台股 ETF 投資趨向不謀而合。

「投永續」組合以投資具社會責任的企業為主，集中火力於永續 ESG ETF，為奈米 2 號第二大客戶群，隨著國內永續觀念日漸普及，投資人愈來愈重視社會責任，ESG 概念股的身價也跟著水漲船高。

北富銀指出，台灣 ETF 市場在 AI 族群強勢帶動、除息填息行情及 ETF 新兵接連報到的多方助攻下，資產規模穩步增加，2023 年較前一年增幅超過 42%，相當驚人，今年成長動力不減、資產規模續創新高，然而，台股 4 月已站上 2 萬點，未來恐漲跌互見，投資人應居高思危，若規劃配置台股 ETF，建議透過定期定額、長期持有以分散投資風險。