智邦Q1營收188億元寫下次高 持續受惠AI需求強勁
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-08 17:16
網通廠智邦 (2345-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 76.18 億元，年月雙增，寫下歷史同期新高。今年累計第一季營收 188.48 億元，則寫下歷史次高。法人看好，智邦將持續受惠 AI 需求強勁，相關業務將貢獻營收。
智邦 3 月營收 76.18 億元，月增 42.5%，年增 4.3%，創下歷史同期新高。今年累計第一季營收 188.48 億元，雖然年減 4.26%，但仍寫下歷史次高。
法人指出，受到 CoWoS 產能不足影響，使得智邦在 AI 相關產品仍有短缺情形，加上 AI 加速卡相關產品設計略有變動，進而影響營收表現。不過法人認為，AI 相關產品將遞延至第二季貢獻營收。
法人提到，雖然 AI 產品略有遞延，但仍持續看好智邦網路應用產品，受惠 AI 需求強勁並持續成長，包括美系大型資料中心客戶對 400GbE 交換器需求暢旺，且將在今年下半年開始進入 800GbE 交換器升級週期，有望帶動智邦整體營運。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇