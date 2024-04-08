【量大強漲股整理】四月份大主流大公開，選股方向報你知?!

鉅亨研報 2024-04-08 17:27

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 123.66 億，投信買超 32.75 億，自營商賣超 18.43 億，三大法人合計賣超 109.34 億，其中投信已經連續 25 天買超，累計 2155.92 億。

美股方面，上週五四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.8%，標普 500 指數上漲 1.11%，納指上漲 1.24%，費半上漲 1.33%，美國勞工部公布 3 月非農就業新增 30.3 萬人，遠高於市場預期的 21.2 萬人，3 月失業率降至 3.8%，低於市場預期的 3.9%，強勁的經濟數據報告讓市場紛紛延後聯準會今年首次降息的時間預期，根據 FedWatch 工具，市場預估聯準會 5 月降息一碼機率為 0%，維持利率不變機率為 98.2%，6 月降息 1 碼機率為 60.9%，維持利率不變機率為 38.4%，本周三將公布 3 月消費者物價指數 (CPI)，相關數據將會進一步影響聯準會的降息時間和幅度，馬斯克宣布 8 月 8 日將發布外界期盼已久的無人駕駛計程車 ( RoboTaxi )，激勵 ( TSLA-US ) 盤後股價一度飆漲 5.1%。台股方面，加權指數

今日開高走高，終場上漲 80.1 點，收在 20417.7 點，再創波段新高，沿著 5 日均線持續上攻，再加上投信已經連續 25 天買超，累計 2155.92 億。多頭氣勢不變，第一季台股上市櫃公司整體獲利有望超出原本 8200 億元目標，上探 8500 億到 9000 億元水準，全年獲利目標由原本的 3.6 兆元，上修至 3.8 兆元，(3008-TW) 大立光和 ( 2330-TW ) 台積電將分別於 4 月 11 日和 18 日召開法說會，雙王法說會的內容將會進一步影響台股未來的走勢。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價終場上漲 3 元，收在 783 元，CoWoS 產能持續短缺，企業指出供不應求狀況可能延續到 2025 年，今年先進封裝產能持續規劃倍增， ( 2317-TW ) 鴻海，股價終場下跌 1 元，收在 158 元，企業預計再砸 1.2 億美元投資墨西哥 全面擴充 AI 伺服器產。( 2454-TW ) 聯發科，股價終場下跌 10 元，收在 1150 元。

輝達在 GTC 大會公開展示人型機器人，不僅宣布 Project GR00T 正式啟動，更提及關鍵合作夥伴 (2359-TW) 所羅門，近期股價表現相當強勁，今日股價開高走高，終場攻上漲停板，企業開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，近期和 ( 3059-TW ) 華晶科針對 AI 與 3D 感測領域進行共同開發，賦予機器人視覺與辨識能力，並透過輝達的工具，讓機器人具備深度學習的功能。

而上周四我們在 LINE 中作活動，公開贈送四月份的小飆兵

隨著 520 即將到來，準總統 - 賴清德，信賴產業之旅已展開

「五大信賴產業」政策，包含半導體、人工智慧

軍工、安控及通訊產業加上電費漲價議題再起讓【政策股】有機會表現

四月份中國陸續，展開【機器人相關展覽】

4/8~4/11 最為重要，2024 兩岸機器人智慧，自動化產業發展大會

即將登場，台灣業者也將共同參與的盛會

【AI 及機器人】題材股也有機會陸續發動!

四月份的大主流，佳螢也整理好

擁有雙題材黑馬股，搭上政策 + AI 趨勢【四月小飆兵】

要無私地分享給大家!!!!

公開預告四月份有多場中國大陸的機器人展覽 + 520 政策股將會陸續發動

(3059-TW) 華晶科，股價開高走高，終場上漲 6.09%，近兩年高毛利車用和醫療營收比重大增，不僅成功轉型，毛利率也快速提升，全新產品 3D 感測解決方案更是瞄準 AI 機器人和智慧製造，有望打進 ( NVDA-US ) 供應鏈，近幾季財務報表中的合約負債和在製品存貨雙雙提升，也充分反映產品需求已順利進入成長軌道。

(2486-TW) 一詮，今天股價開高走高，上漲 5.78%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，外傳一詮不僅順利取得輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，預計今年營收將迎來成長動能。

(NVDA-US) 輝達 GTC 大會宣布下一代 DGX 伺服器平台將採用水冷散熱，

散熱族群近期表現相當亮眼，其中，(3017-TW) 奇鋐和 ( 3324-TW ) 雙鴻，更是目前唯二能夠提供水冷散熱完整解決方案的供應商，將會是這波技術升級的最大受惠者。(3017-TW) 奇鋐，今日上漲 4.4%，(3324-TW) 雙鴻今日上漲 8.04%。再創波段新高! 來到 860 元大關!

這些股票的上漲通通領先預告在前面!

機殼廠 (3013-TW) 晟銘電，今天股價漲停鎖死，從晟銘電的產品營收比重來看，有 8 成來自伺服器，不論是全球傳統伺服器需求復甦，或者是全球 AI 伺服器需求快速成長，晟銘電皆可望受惠。另外，機上盒和機殼廠 ( 5426-TW ) 振發，今日股價上漲 1.36%，近幾年成功切入電腦機殼，相關營收快速成，再加上目前正積極研發伺服器和散熱相關領域產品，未來有機會成功轉型，迎來強勁的成長動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師