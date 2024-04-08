十銓3月營收12.33 億元 較去年倍增創同期新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-08 18:44

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收達 12.33 億元，月增 42.15%，年增 116.19%，續創歷史同期新高，累計第一季達 29.94 億元，年增 90.77%，也同步締造同期新高；十銓指出，受惠 B2B 專案與品牌力道強勁訂單挹注，第一季營收創下佳績。

展望後市，十銓指出，第二季原廠報價穩定上漲，在客戶端拉貨動能明確及專案合約持續帶動下，表現可期，也樂觀看待全年成長幅度。

尤其在 AI 人工智能的浪潮推力下，終端應用需求開始浮現，DRAM 及 NAND Flash 需求持續水漲船高，以及原廠減產效益持續發酵，兩大動能預計同時帶動市場需求逐季走揚，呈現量增價漲之格局。十銓將保持高效營運驅動力，樂觀看待未來記憶體市場表現，持續採穩健經營策略，優化企業表現。

十銓致力開發高規格產品技術，2024 年開春旗下品牌及工規產品皆推出高效能卓越記憶體儲存解決方案，含全新 T-FORCE XTREEM ARGB DDR5 記憶體、GE PRO GEN 5 SSD 及專為攝影創作者精心打造 T-CREATE CinemaPr P31 高階外接式固態硬碟。