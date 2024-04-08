欣興Q1營收264.02億元季增2.78% 持平於去年同期

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 17:17

電子產業調整期仍在持續中，大型 PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 第一季的營運不振，同時，欣興今 (8) 日公布 2024 年 3 月營收 89.01 億元，月增 7.5%，年增 2.74%，2024 年第一季營收爲 264.02 億元，季增 2.78%，年減 0.62%。

欣興認為 2024 年上半年總體經濟景氣尚不明朗，未見到明顯復甦，訂單能見度有限，首季因載板與 HDI 板有急單，營收與上季約持平，第二季營收預估較首季持平至略減，下半年表現要再觀察庫存、總經、通膨與中國經濟等不確定因素。欣興董事長曾子章先前更表示，整體產業到 2024 年 6-7 月才可望開始好轉。

欣興看好 AI 將是公司未來重要成長動能，AI 相關的 ABF 載板與 PCB 比重均可成長，其中以 AI 伺服器帶動的 HPC 與高速傳輸產品為發展主軸；同時，AI 晶片需要採用 ABF 載板，雖良率具挑戰，但平均單價高，隨 AI 應用領域擴大，搭配主流客戶出貨，可再增加 AI 產品比例，預估今年高階產品比重可望逾 50%。