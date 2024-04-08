宏達電3月營收回升 Q1仍年減近4成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-08 18:43

宏達電 (2498-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收 2.17 億元，月增 41%，較 2 月回升，但仍年減 57.4%。累計今年第一季營收 5.95 億元，年減 39%。

回顧整體營運狀況，宏達電持續積極布局虛擬實境領域，在 2024 年遊戲開發者大會 (GDC) 宣布，自 4 月 1 日起推出新的合作夥伴內容收益分潤率政策。

宏達電指出，根據新政策，所有上架至 HTC 全球 XR 內容平台 VIVEPORT 上的 PC VR 內容和 VIVE XR Elite 的新作品，合作夥伴可獲得一次性購買遊戲和應用內容的 90% 收益。開發合作夥伴是 XR 生態圈發展的關鍵所在，這項舉措將有助於 XR 生態圈的快速發展和創新。

另外，2024 年智慧城市展落幕，宏達電在高雄智慧城市展中展出了全方位 5G、XR 及元宇宙實證應用及技術，涵蓋「智慧造鎮」、「智慧教育」、「智慧醫療」及「先進 5G 專網」等四大應用領域的創新解決方案。