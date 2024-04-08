上銀3月營收站回20億元攀6個月新高 全年營運拚雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-08 17:30

工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 今 (8) 日公布 3 月合併營收新台幣 20.01 億元，重返 20 億元之上，為 2023 年 10 月以來單月新高，月增 17.43%、年減 12.23%。上銀對下半年景氣樂觀以來，全年營運力拚雙位數成長。

上銀累計第一季營收 55.06 億元，年減 3.97%，為 2020 年第二季以來的單季低點。

上銀董事長卓文恒日前表示，去年 11 月開始，陸陸續續就有感受到訂單慢慢回升，看好今年產業景氣將比去年好，3 月起已經開始加班趕工，但客戶以急單為主，訂單能見度約 3 至 3.5 個月，下半年景氣樂觀以待。

卓文恒進一步指出，隨著半導體、機器人等新應用蓬勃發展，樂見相關業務持續成長，預期第二季起逐漸回溫，展望全年，營收、獲利可望有雙位數成長。