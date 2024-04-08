統振Q1營收達7億元創7季以來年增28.83%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 19:01

統振 (6170-TW) 今 (8) 日公告 2024 年 3 月營收為 2.45 億元，月增 14.18%，較去年同期營收 1.78 億元成長 37.52%，累計 2024 年第一季營收為 7 億元，創 7 季以來新高，季增 13.43%，年成長 28.83%。

統振受惠於在台移工人數持續攀升，除了帶動移工電信業務市場規模擴大，也挹注旗下專營布局在移工市場的金融科技小額匯兌業務 App-QuickPay 業績隨著有效註冊會員數的穩定成長而持續創高，貢獻統振第一季營收來自金融與通訊業務明顯年增 31.14%，加上流通事業中，電池雙品牌東芝及金頂、Adidas 個人清潔用品與香水、德國 Doppel Herz 保健食品等代理品項穩健的銷售業績，雙事業體引擎全啟，齊步推進公司第一季營收繳出年增 28.83% 的亮麗表現。

展望 2024 年，統振對於營運表現持續穩健向上成長深具信心。根據勞動部最新人力需求調查顯示，台灣今年 4 月底預計整體缺工人數將增加 5.3 萬人，國發會也預期至 2030 年仍需引進 40 萬移工，且觀察日本也因缺工導致薪資續創歷史新高、增幅 29 年來最大，可見各國缺工的議題讓政府簽證放寬引進外籍移工已成必然趨勢。

有鑒於此，統振公司計畫將匯款業務視野延伸到日本，針對日本的移工匯兌商機進行進一步的市場調研，期望未來有機會能夠拓展到更多的移工輸入國，朝 QuickPay 國際化平台發展。

此外，統振在台灣的業務發展，除持續擴大移工匯兌業務外，亦持續與合作夥伴深化外籍移工國外小額匯兌 QuickPay 多樣性業務內涵，搶攻移工完整生活 Q 生態系商機。