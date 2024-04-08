走著瞧-創將申請一般板上市 拚全年獲利倍增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-08 17:31

信任科技服務商走著瞧 - 創 (6902-TW)(Gogolook) 今 (8) 日宣布，取得數位發展部數位產業署出具「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」意見書，將依規劃時程，提出改列一般板上市的申請，今年也將拚獲利倍數成長。

Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，去年 7 月創新版上市後，除了取得新的資金，也有效吸引高階與國際人才加入，因此，將依規劃時程提出改列一般板上市的申請，在資本市場的支持下，持續拓展營運版圖。

展望未來，Gogolook 目標，今年營收持續成長，同時注重投資效率，力拚獲利倍數成長，期許長期成長優於全球產業平均。

Gogolook 今年兩大策略重心是在 MAU（月活躍用戶) 增長，尤其是 Whoscall 以泰國為首的東南亞地區，同時，將投入更多資源在成長潛力高的新服務，如袋鼠金融和企業防詐應用服務，期待孵化出更多創新解決方案。

Gogolook 統計，從去年第四季至今， Whoscall 全球月活躍用戶數已超過 1700 萬人，今年泰國的月活躍用戶數也可望超越台灣，隨著 Whoscall 持續創新，今日在全球推出全新功能「個資外洩偵測」，扮演行動裝置中必備的防詐 App。