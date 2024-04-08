台虹Q1營收19.73億元年增逾4成 估Q2可超越去年同期

雖然目前台虹訂單走高，但來自急單的需求比例也多，也因影響對能見度，目前台虹訂單能見度對第二季營收仍估可望持平或超越 2023 年同期的 20.8 億元，但仍對下半年的訂單持保守看法等待訂單的進一步明朗。