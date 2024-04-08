台虹Q1營收19.73億元年增逾4成 估Q2可超越去年同期
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-08 18:31
FCCL 廠台虹 (8039-TW) 今 (8) 日公布最新營收，2024 年 3 月營收 7.66 億元，創 5 個月來新高，月增 45.61%，年增 36.52%，2024 年第一季營收 19.73 億元，季減 9.54%，年增 40.69%。
雖然目前台虹訂單走高，但來自急單的需求比例也多，也因影響對能見度，目前台虹訂單能見度對第二季營收仍估可望持平或超越 2023 年同期的 20.8 億元，但仍對下半年的訂單持保守看法等待訂單的進一步明朗。
台虹 2023 年營收 81.51 億元，毛利率 21.98%，年減 1.86 個百分點，稅後純益 4.23 億元，年減 39.62%，每股純益 2.02 元。
台虹泰國廠預計今年第二季進入試量產，台虹泰國廠占地面積近 4.2 萬平方公尺 (約 1.28 萬坪)，第一期工程計畫投資 3500 萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造。台虹著眼於東南亞車載市場龐大潛力，未來將陸續規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將為集團東南亞的營運基地。
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