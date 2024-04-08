營收速報 - 三商電(2427)3月營收年增大幅成長293.26%
鉅亨網新聞中心 2024-04-08 18:15
台北時間8日，2024年3月三商電(2427-TW)營收公布為新台幣1,026,229,000元， 年增率大幅成長293.26%，月增率成長525.94%， ，最新價為25.2元
今年以來累積營收為1,515,570,000元，累計年增率64.83%
近5日股價上漲5%，相關資訊服務上漲0.04%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+47 張
- 外資買賣超：+80 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|1,026,229
|293.26%
|525.94%
|2024/2
|163,951
|-58.17%
|-49.61%
|2024/1
|325,390
|22.07%
|-50.06%
|2023/12
|651,534
|34.63%
|77.86%
|2023/11
|366,327
|-0.91%
|33.25%
|2023/10
|274,909
|0.6%
|-32.26%
三商電(2427-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。
最新相關新聞
- 清明存款變多盤，光聖 放閃強攻，嘉基 大賺入袋，川湖 華麗轉身，國巨 創高收割，欣興 金孫轉大人
- 臻鼎-KY3月營收110.93億元年增21% Q1營收年增3%
- 走著瞧-創將申請一般板上市 拚全年獲利倍增
- 上銀3月營收站回20億元攀6個月新高 全年營運拚雙位數成長
- 【量大強漲股整理】四月份大主流大公開，選股方向報你知?!
- 欣興Q1營收264.02億元季增2.78% 持平於去年同期
- 智邦Q1營收188億元寫下次高 持續受惠AI需求強勁
- 營收速報 - 至上(8112)3月營收年增大幅成長168.4%
- 營收速報 - 天虹(6937)3月營收年增大幅成長216.4%
- 營收速報 - 富宇(4907)3月營收年增大幅成長236600%
- 營收速報 - 皇將(4744)3月營收年增大幅成長205.24%
- 營收速報 - 立萬利(3054)3月營收年增大幅成長440%
- 營收速報 - 燦星旅(2719)3月營收年增大幅成長351.38%
- 營收速報 - 聯發(1459)3月營收年增大幅成長64.28%
- 玉晶光3月與Q1 營收同步改寫同期新高
- 欣達環工攜手中鼎加速南桃園污水建設 中壢水資中心啟用
- 加權指數季線乖離修正? 第二季選股方向該留意什麼個股?
- 營收速報 - 錼創科技-KY創(6854)3月營收年增大幅成長93.17%
- 營收速報 - 十銓(4967)3月營收年增大幅成長116.19%
- 營收速報 - 瑞智(4532)3月營收年增大幅成長35.34%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇