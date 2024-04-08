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鉅亨速報

營收速報 - 三商電(2427)3月營收年增大幅成長293.26%

鉅亨網新聞中心 2024-04-08 18:15

台北時間8日，2024年3月三商電(2427-TW)營收公布為新台幣1,026,229,000元， 年增率大幅成長293.26%，月增率成長525.94%， ，最新價為25.2元

今年以來累積營收為1,515,570,000元，累計年增率64.83%

近5日股價上漲5%，相關資訊服務上漲0.04%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+47 張
  • 外資買賣超：+80 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 1,026,229 293.26% 525.94%
2024/2 163,951 -58.17% -49.61%
2024/1 325,390 22.07% -50.06%
2023/12 651,534 34.63% 77.86%
2023/11 366,327 -0.91% 33.25%
2023/10 274,909 0.6% -32.26%

三商電(2427-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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