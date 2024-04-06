美股重點新聞摘要2024年04月06日

首次公開！Instagram 去年上半年為 Meta 貢獻近三成收入

一份法院文件顯示，2022 年上半年，Meta( META-US ) 有近三成的收入是由 Instagram 所貢獻。該份文件首次公開 Instagram 的營收規模。 閱讀全文...

Fed 理事鮑曼：若通膨降溫進展停滯 可能需要進一步升息

伊爾艾朗：儘管非農就業報告強勁 Fed 今年仍將降息兩次

路透報導特斯拉傳取消生產 Model 2 馬斯克 X 發文狠酸

路透周五 (5 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉取消平價電動車生產計畫。兩名知情人士表示，他們是在一次眾多員工參加的會議上得知取消生產 Model 2 的消息，其中一人透露，該會議是在 2 月底舉行。閱讀全文...