美股重點新聞摘要2024年04月06日
鉅亨網新聞中心 2024-04-06 08:00
首次公開！Instagram 去年上半年為 Meta 貢獻近三成收入
一份法院文件顯示，2022 年上半年，Meta(META-US) 有近三成的收入是由 Instagram 所貢獻。該份文件首次公開 Instagram 的營收規模。閱讀全文...
Fed 理事鮑曼：若通膨降溫進展停滯 可能需要進一步升息
美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周五 (5 日) 表示，現在還不是考慮降息的時候，如果通膨降溫進展停滯，可能就要進一步升息。閱讀全文...
伊爾艾朗：儘管非農就業報告強勁 Fed 今年仍將降息兩次
英國劍橋大學女王學院院長、安聯集團經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 預估聯準會 (Fed) 將年將降息兩次，儘管周五 (5 日) 稍早的強勁就業報告讓交易員紛紛重新考慮降息時間點。閱讀全文...
路透報導特斯拉傳取消生產 Model 2 馬斯克 X 發文狠酸
路透周五 (5 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉取消平價電動車生產計畫。兩名知情人士表示，他們是在一次眾多員工參加的會議上得知取消生產 Model 2 的消息，其中一人透露，該會議是在 2 月底舉行。閱讀全文...
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