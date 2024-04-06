路透報導特斯拉傳取消生產Model 2 馬斯克X發文狠酸

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-06 00:51

路透周五 (5 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉取消平價電動車生產計畫。兩名知情人士表示，他們是在一次眾多員工參加的會議上得知取消生產 Model 2 的消息，其中一人透露，該會議是在 2 月底舉行。

馬斯克在消息出來後，在其社群媒體平台 X(前推特) 上轉發與他互動頻繁的 DogeDesigner 推文，暗諷路透撒謊。

圖：馬斯克 X

特斯拉本周公布了令人失望的第一季交車數據，年減 8.5% 且季減超過 20%，遠低於分析師預期。 Wedbush 分析師 Dan Ives 形容這一結果為「無法解釋的災難」。數據公布後，特斯拉股價當日下跌 4.9%。

面對特斯拉低於市場預期的「糟糕」表現，投資人寄望特斯拉未來將推出的平價車型。分析師紛紛預估，特斯拉的下一波獲利成長將由定價約 25,000 美元的 Model 2 驅動。馬斯克本人也稱，特斯拉正處於兩波成長階段之間。