鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-06 10:13

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士說法稱，與馬斯克 (Elon Musk) 關係密切的投資人，正為 xAI 洽談籌集 30 億美元資金，這將使這家人工智慧 (AI) 新創公司的估值達到 180 億美元。

知情人士表示，創投公司 Gigafund 和馬斯克的老朋友尤維森 (Steve Jurvetson) 是考慮參與本輪融資的投資人之一。

不過，目前 xAI 的籌資條款尚未敲定，計畫仍有變動可能。

尤維森是 SpaceX 的董事會成員，且 2020 年前一直擔任特斯拉董事。Gigafund 是由同為 SpaceX 董事的諾塞克 (Luke Nosek) 共同創立，他和馬斯克一樣都是 PayPal 的創辦人之一，馬斯克和諾塞克曾試圖收購現已被 Google 併購的 AI 公司 Deepmind。

馬斯克去年 7 月宣布成立 xAI，隨後在 11 月發表聊天機器人 Grok，並在社群平台 X 上開放訂戶使用。xAI 上月推出名為「Grok-1.5」的最新 AI 模型，稱很快會向早期測試人員和 Grok 現有用戶開放。

去年 12 月的一份證券備案文件顯示，xAI 正在尋求 10 億美元的資金，並且已經從四位投資人籌集近 1.35 億美元資金。目前還不確定這些資金是否屬於最新談判的一環。

不過，馬斯克 1 月底在 X 上發文否認有關正在為 xAI 籌集額外資金的消息。針對 WSJ 今日報導，馬斯克、xAI 和 X 的代表周五 (5 日) 未回應置評請求。

知情人士稱，目前融資談判中的各方正在討論成立一個特別投資基金，這些基金將匯集其他投資人的資金，而非只是仰賴幾家大型創投公司。