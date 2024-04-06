〈紐約匯市〉美3月非農遠優預期 DXY持穩 但周線收黑

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-06 05:57

美元指數周五 (5 日) 走強，但周線仍收黑。周五數據顯示美國 3 月新增就業人口遠高於預期，可能促使市場延後對聯準會 (Fed) 今年首次降息時間的預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.16%，報 104.28，周線貶 0.25%。美元本周歷經震盪走勢，在周三 (3 日) 公布服務業成長意外放緩，支持降息預期後，美元指數從五個月高點跌至兩周低點。

美國勞工部周五公布，上月非農新增就業 30.3 萬個，遠高於路透訪調經濟學家預測的 20 萬個。失業率自 3.9% 略微降至 3.8%，市場預期為 3.9%。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，就業報告出爐後，美國利率期貨市場定價顯示 6 月降息的機率下滑至 54.5%。投資人對 Fed 今年可能降息的預期感到不安，利率期貨市場目前已消化今年兩度降息的預期。

Jeffries 全球外匯主管 Brad Bechtel 認為這應該會繼續支撐美元走強。不過，經濟韌性和石油、銅、咖啡以及可可等大宗商品價格上漲，使通膨情勢更加複雜。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周四 (4 日) 表示，若通膨持續停滯，今年可能不需要降息。此番言論一出，帶動美元反彈。卡什卡里今年沒有貨幣政策投票權。

日元下跌 0.2%，至 151.61 日元兌 1 美元。日本前財務省官員山崎達雄 (Tatsuo Yamazaki) 周四示警，若日元兌美元匯價貶破 152 大關，當局可能會出手干預阻貶。

日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周五重申，政府決心採取適當行動，來應對日元貶值的問題。根據《朝日新聞》周五報導，日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 稱，若疲軟的日元以難以忽視的方式影響日本經濟，央行可能會透過貨幣政策作出反應。

植田也說，隨著薪資上漲推高物價，通膨可能會在「夏季至秋季」加速上漲，這是他對未來幾個月可能再次升息的強烈暗示。

其他貨幣方面，歐元震盪後持平在 1.0836 美元。英鎊小跌 0.04% 至 1.2636 美元。澳幣則貶近 0.2% 至 0.6577 美元。

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