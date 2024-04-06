Fed理事鮑曼：若通膨降溫進展停滯 可能需要進一步升息

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-06 02:00

美國聯準會 (Fed) 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周五 (5 日) 表示，現在還不是考慮降息的時候，如果通膨降溫進展停滯，可能就要進一步升息。

鮑曼周五在影子公開市場操作委員會 (Shadow Open Market Committee) 會議準備的講稿中表示，雖然通膨以降下降並有可能繼續往 2% 的目標靠攏，但仍為達到降息的合適時機，通膨仍存在一些升溫風險。

她表示，如果就業市場持續強勁但通膨進一步降溫，在這種情況下逐漸降低聯邦基金利率，防止貨幣政策變得過於嚴格，最終是合適的。不過目前利率處在限制性區間，似乎是經過適當調整的，能降低通膨壓力。

鮑曼還補充說，Fed 進一步轉向鷹派並非不可能，雖然這並非她的基本預期，但倘若通膨降溫進展停滯甚至死灰復燃，在未來的貨幣政策會議上就有必要進一步升息。

美國 3 月就業人數增幅達到近一年新高，同時失業率下滑，表明儘管在高利率環境下就業市場仍然強勁，同時也在推動經濟成長。有市場分析指出，這份強勁的報告讓市場紛紛延後 Fed 今年首次降息時間預期，目前甚至已有定價在 9 月後降息。

里奇蒙聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的巴金 (Thomas Barkin) 同日也發表談話，他表示周五的非農就業報告相當強勁，認為即便消費出現放緩跡象，企業仍不願意裁員，因為雇主對新冠疫情爆發前幾個月就業市場極度吃緊的經歷仍記憶猶新。

具體來看，美國勞工部周五公布數據顯示，3 月非農就業新增 30.3 萬人，遠高市場預期的 21.2 萬人，前值自 27.5 萬人下修至 27 萬人。3 月失業率降至 3.8%，低於市場預期的 3.9%，平均時薪增速均符合市場預期。