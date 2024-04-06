首次公開！Instagram去年上半年為Meta貢獻近三成收入

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-06 06:13

一份法院文件顯示，2022 年上半年，Meta(META-US) 有近三成的收入是由 Instagram 所貢獻。該份文件首次公開 Instagram 的營收規模。

根據美國聯邦貿易委員會 (FTC) 針對拆分 Meta 的反壟斷訴訟文件，2020 年 Instagram 營收為 220 億美元，占 Meta 總營收的 26%，2021 年 Instagram 營收躍升至 324 億美元，在 Meta 的營收占比也升至 27%，且該應用程式在 2022 年前 6 個月為 Meta 貢獻了 165 億美元的收入。

上述數據足以證明，比起 Meta 底下的其他社群平台，Instagram 的成長速度明顯更快。

Meta 從未在每季的財報中公布 Instagram 的收入。針對上述報導，Meta 發言人拒絕置評。