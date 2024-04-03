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鉅亨速報

營收速報 - 慧洋-KY(2637)3月營收年增大幅成長30.05%

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 15:17

台北時間3日，2024年3月慧洋-KY(2637-TW)營收公布為新台幣1,733,709,000元， 年增率大幅成長30.05%，月增率成長30.24%， ，最新價為57.4元

今年以來累積營收為4,693,996,000元，累計年增率30.84%

近5日股價下跌-3.7%，相關航 運 業下跌-0.01%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+12 張
  • 外資買賣超：+1770 張
  • 投信買賣超：-773 張
  • 自營商買賣超：-985 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 1,733,709 30.05% 30.24%
2024/2 1,331,153 44.05% -18.33%
2024/1 1,629,902 22.25% -7.73%
2023/12 1,766,425 17.72% 15.91%
2023/11 1,523,948 -11.17% -5.79%
2023/10 1,617,652 -17.06% 23.97%

慧洋-KY(2637-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國際海上運輸業務。船舶相關管理、維護及服務業務。船舶租賃業務、船務代理業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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