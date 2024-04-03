營收速報 - 全新(2455)3月營收年增大幅成長60.71%
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 15:17
台北時間3日，2024年3月全新(2455-TW)營收公布為新台幣295,997,000元， 年增率大幅成長60.71%，月增率成長12.25%， ，最新價為173.5元
今年以來累積營收為837,394,000元，累計年增率112.31%
近5日股價下跌-2.27%，相關通信網路上漲1.04%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+145 張
- 外資買賣超：+1329 張
- 投信買賣超：-1071 張
- 自營商買賣超：-113 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|295,997
|60.71%
|12.25%
|2024/2
|263,703
|168.44%
|-5.04%
|2024/1
|277,694
|147.93%
|-5.72%
|2023/12
|294,549
|60.85%
|-9.57%
|2023/11
|325,709
|120.51%
|2.85%
|2023/10
|316,680
|80.72%
|10.37%
全新(2455-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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