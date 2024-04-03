search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 全新(2455)3月營收年增大幅成長60.71%

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 15:17

台北時間3日，2024年3月全新(2455-TW)營收公布為新台幣295,997,000元， 年增率大幅成長60.71%，月增率成長12.25%， ，最新價為173.5元

今年以來累積營收為837,394,000元，累計年增率112.31%

近5日股價下跌-2.27%，相關通信網路上漲1.04%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+145 張
  • 外資買賣超：+1329 張
  • 投信買賣超：-1071 張
  • 自營商買賣超：-113 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 295,997 60.71% 12.25%
2024/2 263,703 168.44% -5.04%
2024/1 277,694 147.93% -5.72%
2023/12 294,549 60.85% -9.57%
2023/11 325,709 120.51% 2.85%
2023/10 316,680 80.72% 10.37%

全新(2455-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty