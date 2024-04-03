營收速報 - 長佳智能(6841)3月營收年增大幅成長406.59%
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 15:17
台北時間3日，2024年3月長佳智能(6841-TW)營收公布為新台幣21,125,000元， 年增率大幅成長406.59%，月增率成長3.12%， 連續2個月營收月成長，最新價為87.5元
今年以來累積營收為52,876,000元，累計年增率342.4%
近5日股價上漲0.23%，相關生技醫療股價指數上漲1.65%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+33 張
- 外資買賣超：+30 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|21,125
|406.59%
|3.12%
|2024/2
|20,486
|454.42%
|81.86%
|2024/1
|11,265
|175.56%
|-35.14%
|2023/12
|17,369
|47.39%
|10.6%
|2023/11
|15,705
|274.82%
|27.21%
|2023/10
|12,346
|156.67%
|78.26%
長佳智能(6841-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療人工智慧。雲端生醫平台。醫療大數據。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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