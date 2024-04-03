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鉅亨速報

營收速報 - 長佳智能(6841)3月營收年增大幅成長406.59%

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 15:17

台北時間3日，2024年3月長佳智能(6841-TW)營收公布為新台幣21,125,000元， 年增率大幅成長406.59%，月增率成長3.12%， 連續2個月營收月成長，最新價為87.5元

今年以來累積營收為52,876,000元，累計年增率342.4%

近5日股價上漲0.23%，相關生技醫療股價指數上漲1.65%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+33 張
  • 外資買賣超：+30 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 21,125 406.59% 3.12%
2024/2 20,486 454.42% 81.86%
2024/1 11,265 175.56% -35.14%
2023/12 17,369 47.39% 10.6%
2023/11 15,705 274.82% 27.21%
2023/10 12,346 156.67% 78.26%

長佳智能(6841-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療人工智慧。雲端生醫平台。醫療大數據。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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