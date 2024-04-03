〈焦點股〉威宏-KY力拚雙位數成長 今擴量創新天價
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-03 10:29
專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) ，在去 ( 2023) 年賺回超過一個股本，且 2024 年上半年訂單已滿載，全年力拼繳出雙位數成長成績單，今 (3) 日股價放量上漲，以 135 元創新天價。
威宏 - KY3 日早盤成交量達 524 張，已超過 4 月 2 日全場的成交量。
威宏 - KY2023 年營收 79.21 億元，毛利率 20.3%，年減 0.62 個百分點，稅後純益 6.17 億元。年減 3.11%，每股純益 10.07 元。爲連兩年賺回超過一個股本。擬配發每股現金股利 5.3 元，盈餘配發率超過 5 成。
威宏 - KY 目前已完成設立 136 條生產線，公司在東南亞的基地如泰國、柬埔寨等都還有空的產能可以接更多的回流訂單，同時，威宏 - KY 子公司威保在柬埔寨購入 40 萬平方米的土地，已在 2024 年的第一季動工，預計在 2024 年底 NIKE 驗廠並投產。
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