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鉅亨速報

營收速報 - 台光電(2383)3月營收年增大幅成長66.4%

鉅亨網新聞中心 2024-04-03 14:15

台北時間3日，2024年3月台光電(2383-TW)營收公布為新台幣4,653,730,000元， 年增率大幅成長66.4%，月增率成長23.64%， ，最新價為410.5元

今年以來累積營收為12,902,475,000元，累計年增率75.32%

近5日股價下跌-2.08%，相關零組件業上漲2.23%， 短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4611 張
  • 外資買賣超：-2749 張
  • 投信買賣超：-2474 張
  • 自營商買賣超：+612 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 4,653,730 66.4% 23.64%
2024/2 3,764,058 59.14% -16.07%
2024/1 4,484,687 104.09% 4.11%
2023/12 4,307,784 58.58% 1.96%
2023/11 4,224,837 39.57% -2.85%
2023/10 4,348,694 38.31% 0.26%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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