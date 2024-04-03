營收速報 - 台光電(2383)3月營收年增大幅成長66.4%
鉅亨網新聞中心 2024-04-03 14:15
台北時間3日，2024年3月台光電(2383-TW)營收公布為新台幣4,653,730,000元， 年增率大幅成長66.4%，月增率成長23.64%， ，最新價為410.5元
今年以來累積營收為12,902,475,000元，累計年增率75.32%
近5日股價下跌-2.08%，相關零組件業上漲2.23%， 短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4611 張
- 外資買賣超：-2749 張
- 投信買賣超：-2474 張
- 自營商買賣超：+612 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|4,653,730
|66.4%
|23.64%
|2024/2
|3,764,058
|59.14%
|-16.07%
|2024/1
|4,484,687
|104.09%
|4.11%
|2023/12
|4,307,784
|58.58%
|1.96%
|2023/11
|4,224,837
|39.57%
|-2.85%
|2023/10
|4,348,694
|38.31%
|0.26%
台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。
最新相關新聞
- 〈0403強震〉頻率元件廠生產不受影響 晶技、希華及台嘉碩都正常運作
- 〈0403強震〉震災理賠免驚！保險業啟動緊急應變措施 提供保戶關懷
- 〈0403強震〉連假前交通大亂 高鐵降級運轉 改採全車自由座疏運
- 清明變盤與否都好買？台股4、5月進場一季平均表現佳，提高勝率更要選「強勢高息股」
- 〈焦點股〉威宏-KY力拚雙位數成長 今擴量創新天價
- 鴻海非首選？ 清明連假前，這幾檔務必鎖定佈局！
- 對銀髮族最有愛 臺企銀銀色之愛信用卡 月加碼回饋最高2200元
- 兼具半導體、低軌衛星的設備股：公準
- 操盤手看台股：泛AI股續漲，二族群接棒上攻
- 【鑫攻略早報】黃金(期)飆破2300美元，金概股首選金益鼎
- ASML洞悉台積電變千金股的跡象，留意跟著先進製程爆發的投資方向?
- 一週前大跌預告買進CoWoS: 弘塑、萬潤、辛耘大漲強攻，劉董報明牌矽光子光聖 拉尾盤，GB200商機燒 鴻海、廣達、欣興
- AI大商機不能錯過，一詮連續兩天漲停，CoWoS最強接棒飆股就是「6XXX」
- 盛群放量挑戰季線 今年在印度業績看增5成
- 聚陽3月、Q1營收創同期高 短單挹注毛利率向上
- 2023年72%上櫃公司獲利 51家每股盈餘超過10元
- Google為台灣量身打造解決方案 靠四招打擊不實資訊
- 〈ESG狂潮〉亞洲永續報告獎出爐 信義房屋、友達、群創及台新金同獲獎
- 【量大強漲股整理】四月份主流股該鎖定誰，飆股大公開?
- 寬魚國際上半年展望樂觀 商演比重增推升全年毛利率
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP