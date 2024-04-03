〈0403強震〉震災理賠免驚！保險業啟動緊急應變措施 提供保戶關懷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-03 11:32

台灣東部海域今 (3) 日上午發生規模 7.2 有感地震，各地陸續傳出災情，適逢清明連假前夕，金管會要求各保險公司連假期間保戶服務不中斷，富壽、台壽、南山及新光人壽等各家保險公司都已啟動緊急應變措施，並加強各地通報機制，提供關懷與必要協助，以及進行快速理賠程序。

富邦人壽表示，已在第一時間啟動 10 大保戶服務應變措施，如保戶因震災成為受災戶，富壽將提供 24 小時服務專線、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、免費保單補發、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商等多項緊急應變方案與關懷措施，申請期間自即日起至 7 月 30 日止，並加強各地通報機制，提供關懷與必要協助。

富壽指出，針對應繳月為今年 3 至 7 月的續期保費，給予受災保戶延繳 6 個月方案，保單借款利息亦得寬延 6 個月繳息；另外，若不幸受傷的保戶需辦理醫療險理賠，富壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或 EASY PAY 線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。

南山人壽、南山產物啟動緊急應變及關懷措施，包括提供不幸身故、受傷保戶 / 受災戶慰問金、安家補償慰問金以及保單借款紓困、房屋貸款紓困等，並整合企業資源，派員前往關心受災保戶及家屬，盼提供最實質的幫助，善盡企業之力，表達關懷，共渡難關。

針對此次地震可能釀成的災害，南山產物隨時掌握最新情況，並協助保戶後續理賠申請。保戶若因不幸受傷、或車輛、住家等發生財損情況，皆可撥打全天候理賠服務專線 0800-005-678，將有專人儘速提供協助。南山產物提醒民眾，地震過後仍會持續發生餘震，如進入山區請注意落石坍方，並請做好地震防災準備。

新光人壽表示，已第一時間啟動緊急應變小組，清點各辦公大樓情況及人員安全，同時迅速啟動「新光防災五保」保戶關懷服務，提醒民眾留意餘震，注意自身安全。「新光防災五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務，祈願台灣一切平安。

台灣人壽啟動保戶緊急應變五大服務，包括「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」、「展延房屋貸款本金及利息一年」；中信產險則成立「災損服務中心」，由專人主動聯繫保戶關心狀況，並啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

台灣人壽表示，地震發生第一時間即啟動全台各地服務通報機制，蒐集災情資料、查詢及迅速比對保戶，並動員全台各地業務員發動保戶受災關懷行動，針對身故保戶第一時間進行快速理賠，只需後補所需文件即可，另身故件及失蹤件將從寬認定；針對受傷保戶進行快速預付醫療保險金，必要時將派員送達，及時提供保戶及其家屬相關協助。台灣人壽暨中國信託產險第一線的客戶服務人員亦維持正常服務，隨時提供保戶緊急需求。