〈0403強震〉連假前交通大亂 高鐵降級運轉 改採全車自由座疏運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-03 11:06

即將迎來清明連假，但因花蓮發生規模 7 以上強震南北交通大亂，台灣高鐵 (2633-TW) 說明，此次強震造成受影響路段超過 275 公里，目前採降級運轉，自 11：00 至 13：00 間原時刻表各車次取消，改以每 20 分鐘自南港站和左營站分別發出 1 班全車自由座列車 (第六節商務車廂除外) 以疏運旅客。

高鐵說明，受花蓮強震影響採降級運轉，此次受影響路段超過 275 公里，尤其部分路段測得 3 級地震告警，依台灣高鐵地震應變標準作業程序，維修人員需配合隨乘巡檢和軌道的動搖測試，且列車通過受影響區域須先以注意進行方式 (時速 45 公里以下) 運轉，後續再分別以時速 70 公里、120 公里、170 公里、230 公里順序，漸進提升運轉速度。

目前高鐵巡檢作業仍在持續進行中，敬請旅客耐心等候。

為因應降級運轉，高鐵自 11：00 至 13：00 間，改以每 20 分鐘自南港站和左營站，分別發出 1 班全車自由座列車 (第六節商務車廂除外) 以疏運旅客。